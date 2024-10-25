رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تستبدل قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو لأسباب صحية

أفادت وكالة رويترز، بأن "المحكمة الجنائية الدولية استبدلت قاضيا رومانيا يدرس طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لأسباب صحية".

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