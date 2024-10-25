ميقاتي التقى نظيره الإيرلندي في دبلن

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى ايرلندا في اطار اللقاءات التي يعقدها في عدد من الدول دعما للبنان ولوقف العدوان الاسرائيلي عليه. واستقبله رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس وعقدا اجتماعا موسعا.

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