اعترف الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل "شخصين في مجد الكروم بالجليل إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي على صاروخ من لبنان". وأقرّ أيضا بمقتل ضابط وجنديين اثنين في معارك شمال قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل ضابط وجنديَين اثنَين شمالي غزة: مقتل شخصَين بمجد الكروم بالجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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