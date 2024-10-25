"حزب الله": استهداف تجمعات لقوات العدو شرقي عيترون وفي مستعمرة المالكية

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الجمعة 2024-10-25، تجمّعًا لِقوّات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشّرقيّة لِبلدة عيترون؛ بِقذائف المدفعيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 1:50 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون، بصلية صاروخيّة".
ولفت الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 1:50 من بعد الظّهر، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية، بصلية صاروخيّة".
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