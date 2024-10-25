"حزب الله": استهداف تجمعات لقوات العدو شرقي عيترون وفي مستعمرة المالكية

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 1:35 من بعد ظهر اليوم الجمعة 2024-10-25، تجمّعًا لِقوّات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشّرقيّة لِبلدة عيترون؛ بِقذائف المدفعيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 1:50 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون، بصلية صاروخيّة".

ولفت الحزب في بيان ثالث، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 1:50 من بعد الظّهر، تجمّعًا لقوّات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية، بصلية صاروخيّة".