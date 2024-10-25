افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "غارات إسرائيلية على بلدتي النبطية الفوقا وصريفا وبرج رحال وبيوت السياد والمنصوري، كما على تلة الحمامص قرب سردت -الخيام والميدنة-الجرمق وطيردبا وجبشيت -عبا والبازوري والطيري، بالاضافة الى بلدة يانوح وصديقين، وغارة على مجرى الليطاني قرب البويضة مرجعيون وكونين وبيت ياحون"، مشيرًا إلى أنّ "الغارات أدّت إلى سقوط عدد من الإصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سقوط إصابات نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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