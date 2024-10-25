حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:20 من بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-‌‏2024 دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها".

كما أعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:10 من بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".