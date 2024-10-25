بايدن يسعى لإلغاء ديون القروض على الطلاب

ابوظبي - سيف اليزيد - تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عبر مسار جديد لإلغاء ديون القروض على الطلاب الأميركيين الذين يعانون دفع فواتير طبية بقيمة كبيرة، وتكاليف رعاية الأطفال، وغيرها من الصعاب المالية التي تحول دون تسديدهم هذه القروض.

والخطة المقترحة التي أعلنت اليوم الجمعة، هي محاولة بايدن الثالثة لإلغاء ديون قروض الطلاب في الوقت الذي يواجه فيه طعونا متكررة من الولايات الجمهورية.

ورفضت المحكمة العليا خطته الأولى العام الماضي وأوقف قاض اتحادي في ميسوري خطته الثانية مؤقتا. ويتعين أن تتجاوز الخطة الثالثة عدداً من العقبات قبل أن تصبح رسمية، وليس من الواضح ما إذا كان يمكن تمريرها قبل مغادرة بايدن البيت الأبيض خلال ثلاثة أشهر.

وشأن هذه الخطة شأن مقترحات بايدن الأخرى الخاصة بإلغاء ديون القروض، حيث يمكن أن تواجه طعوناً من المحافظين الذين يقولون إنها غير دستورية وغير عادلة.

وحال إتمام الخطة، من شأن القاعدة الجديدة أن تسمح لوزارة التعليم بإلغاء بشكل مسبق ديون قروض المقترضين حال حددت الوكالة أن هناك فرصة نسبتها 80 % بالتخلف عن السداد خلال عامين.

ويمكن لآخرين التقدم بطلب لمراجعة قروضهم بهدف تحديد ما إذا كانوا يستوفون قاعدة الإلغاء، وتهدف الخطة إلى مساعدة المقترضين الذين ليس من المرجح أن يستطيعوا مطلقاً سداد قروضهم.

وتقدر وزارة التعليم أن نحو 8 ملايين أميركي سوف يكونون مؤهلين للإلغاء.

وقالت وزارة التعليم إن المؤهلين قد يشملون الأشخاص الذين لديهم فواتير طبية غير متوقعة، وتكاليف رعاية طفل مرتفعة، وتكاليف باهظة متعلقة برعاية أحد الأقارب من أصحاب الأمراض المزمنة، وأيضاً من يعانون مادياً في أعقاب الكوارث الطبيعية.