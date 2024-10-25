وزير خارجية بريطانيا: التزامنا مستمر بدعم الجيش اللبناني ونواصل الدعوة لوقف إطلاق النار

أوضح وزير الخارجيّة البريطانيّة ​ديفيد لامي​، تعليقًا على تسليم سلاح الجو الملكي البريطاني يوم أمس الخميس 24 تشرين الأوّل، أكثر من 12,500 حزمة غذائيّة و79 من المستلزمات الطبيّة المستخدَمة في ساحة المعركة، إلى ​الجيش اللّبناني، أنّ "حزمة الدّعم البريطانيّة هذه، تعكس التزامنا المستمر بدعم القوّات المسلّحة الشّرعيّة الوحيدة في ​لبنان​، وهي قوّات ضروريّة لاستقرار وأمن الدّولة والمنطقة الأوسع".

وشدّد على "أنّنا نواصل الدّعوة إلى وقف فوري لإطلاق النّار بين "حزب الله" وإسرائيل، والتّوصّل إلى خطّة سياسيّة تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701. فهذا هو السّبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للمدنيّين الّذين يعيشون على جانبي الحدود".