مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شمال غزة يعيش أحلك لحظات الحرب

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "شمال غزة يعيش أحلك لحظات الحرب"، محذرا من أن "ممارسات إسرائيل قد تصنف جرائم فظيعة".
وشدد على انه "من غير المعقول أن يتفاقم الوضع يوما بعد يوم. إن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. نحن نواجه ما قد يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية".
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