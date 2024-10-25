الأمم المتحدة: استهداف إسرائيل للحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيسيا

اشارت الأمم المتحدة، الى ان "استهداف إسرائيل للحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيسيا". وكان قد افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "غارة اسرائيلية استهدفت منطقة المصنع عند الحدود اللبنانية-السورية فجر اليوم".

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