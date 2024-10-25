فايننشال تايمز: المجموعات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله تتواجد جنوبي سوريا مما يخلق جبهة محتملة أخرى للقتال

افادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن المجموعات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله تتواجد جنوبي سوريا مما يخلق جبهة محتملة أخرى للقتال". واكدت الصحيفة ان " إسرائيل تعزز مواقعها الدفاعية في الجولان"، مشيرة الى ان "الجيش الإسرائيلي حفر خندقا بطول 7 كيلومترات على الأقل على طول الحدود بين مرتفعات الجولان وجنوب سوريا".

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