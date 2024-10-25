"سرايا القدس": قصفنا جنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف وعبوات في مخيم جباليا وبيت لاهيا

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا بقذائف الهاون "النظامي عيار 60 جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا شمال القطاع". كذلك أعلنت "سرايا القدس"، أنه "بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال شمال بلدة بيت لاهيا أكدوا تمكنهم من استهداف آلية عسكرية صهيونية بعبوتين من نوع (ثاقب - برميلية) مزروعتين مسبقا في شارع بيت لاهيا بالقرب من محطة البراوي".

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