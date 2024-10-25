اعلن مدير منظمة الصحة "فقدان الاتصال مع طاقم مستشفى كمال عدوان في شمال غزة". وكانت قد أفادت قناة "الجزيرة"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتدعو المرضى للنزول إلى ساحته". وصباح اليوم، أكد مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، "سقوط إصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى جراء قصف دبابات الجيش الاسرائيلي المتواصل للمستشفى". وافادت قناة "الجزيرة" بأن دبابات الجيش الاسرائيلي قصفت مستشفى كمال عدوان شمال غزة وأطلقت النار عليه بشكل مباشر بالتزامن مع حصاره.

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