نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين لبنانيين تأكيدهم أن "حزب الله تعافى من انتكاساته غير المسبوقة بفضل هيكل قيادي مرن وبمساعدة ايران". كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله أن "حزب الله خصم قوي في مواجهة جيشنا ومقاتلوه أصبحوا أفضل تدريبا وأكثر خبرة".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله خصم قوي في مواجهة جيشنا ومقاتلوه أصبحوا أفضل تدريبا وأكثر خبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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