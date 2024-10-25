وزير الصحة يشهد بروتوكولا بين "المجلس الصحي" وهيئة الرقابة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، ومن جانب المجلس الصحي المصري، الدكتور محمد مصطفى لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس.

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء، التعاون بين المجلس الصحي المصري، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الصحية في مجال التدريب المهني المستمر؛ لتطوير المهارات العلمية والعملية للكوادر الطبية، ووضع نظام عمل يدعم تطورهم الأكاديمي والمهني؛ مما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز من كفاءة النظام الصحي بأكمله.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه، أنه بموجب هذا البروتوكول؛ يتعاون الجانبان في توثيق البيانات الأساسية الخاصة بأعضاء المهن الطبية العاملين بالمنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة والمعتمدة مبدئياً أو المسجلة ضمن التسجيل المبدئي للاعتماد، إلى جانب موافاة الهيئة من قبل المجلس الصحي المصري، بالبيانات الخاصة بجميع التخصصات الطبية، الذين اجتازوا اختبارات مزاولة المهنة بالمجلس بنجاح، وجميع الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية بالتخصصات المختلفة.

وصرح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري الدكتور محمد لُطيّف بأن التعاون مع شركاء النجاح بمختلف القطاعات الصحية؛ خطوة ضرورية لأجل مستقبل الصحة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن اختصاصات المجلس الصحي تشمل إنشاء السجلات القومية للعاملين بالقطاع الصحي بجميع فروعه وكياناته، مؤكدًا أهمية البروتوكول في التعاون المشترك والتكامل بين الطرفين والاستغلال الأمثل للمقومات المتوفرة لديهما وتبادل الخبرات من أجل النهوض بمستوى الأطباء وجميع العاملين في مختلف التخصصات الصحية ورفع كفاءتهم وحوكمة وتنظيم القطاع الصحي؛ بما يضمن تحسين جودته وضمان تقديم خدمة طبية مستدامة من أجل الارتقاء بأداء المنظومة الصحية في مصر.