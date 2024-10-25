15 مليون بيضة سنويًا.. خطة للتوسع في إنتاج البيض بمحطة الزهراء بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالدور الهام الذي تلعبه محطة الزهراء التابعة للإصلاح الزراعي في دعم المبادرات المحلية لتخفيض الأسعار من خلال توفير البيض بجودة عالية وبأسعار مناسبة، من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارتها للمحطة المقامة على مساحة 11 فدانًا، وتنتج سنويًا 15 مليون بيضة، حيث تضم 3 عنابر إنتاج تحتوي على 65 ألف طائر، بالإضافة إلى عنبر تربية يضم 23 ألف طائر.

وتوفر المحطة فرص عمل لـ 28 عاملًا، وتنتج يوميًا حوالي 1000 طبق بيض يُباع بسعر 150 جنيهًا ضمن المبادرات الرئاسية والوزارية التي تهدف لتخفيض الأسعار على مستوى المحافظة.

وأثناء الزيارة، تابعت المحافظ الأماكن المقررة لإجراء التوسعات المستقبلية بالمحطة والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض.

كما تفقدت محافظ البحيرة المزرعة السمكية التابعة للمحطة، والتي تنتج حوالي 20 ألف سمكة، ما يعزز من تنوع الإنتاج ويساهم في توفير الأسماك والأسعار التنافسية.