بعد إعادتهما ربع مليون.. أسرة طالبي المنوفية: وزير التعليم والمحافظ طلب ولادنا للتكريم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت عائلتي زياد عبد الباسط إسماعيل وعبد الرحمن أيمن أبو دنيا، الطالبين بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية المشتركة بسرس الليان في محافظة المنوفية، أن مكتب وزير التربية والتعليم ومحافظ المنوفية تواصلا معهم لتكريم الطالبين، وذلك عقب نشر خبر عثورهما على حقيبة نقود تقدر بحوالي ربع مليون جنيه وأعادوهما لصاحبها.

وأضاف الطالبان خلال بث مباشر عبر موقع الخليج 365، أن ردود الفعل كانت مفاجئة لهم، لدرجة أقلقتهم، حيث كانت الحفاوة على مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة، وما فعله الطالبين هو أمر طبيعي لأن ذلك ما تربينا عليه.

وكان طالبان مقيمان بمدينة سرس الليان قد عثرا على حقيقة نقود سوداء سقطت من صاحبها على طريق الباجور منوف، ونشروا يبحثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نجحوا في إعادتها له.

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