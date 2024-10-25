ميقاتي وجّه بضم العدوان على الصحافيين للملفات الموثقة بالجرائم الإسرائيلية لرفعها للمراجع الدولية المختصة

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، أنّ "العدوان الإسرائيلي الجديد الّذي استهدف الصّحافيّين والمراسلين في حاصبيا، يشكّل فصلًا من فصول جرائم الحرب الّتي يرتكبها العدو الاسرائيلي، من دون رادع أو صوت دولي يوقف ما يجري. كما أنّ هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتّأكيد ترهيب الإعلام للتّعمية على ما يُرتكب من جرائم وتدمير".

وأشار في بيان، إلى "أنّني أعطيت توجيهاتي إلى وزارة الخارجية والمغتربين، لضمّ هذه الجريمة الجديدة إلى سلسلة الملفّات الموثّقة بالجرائم الإسرائيليّة، الّتي ستُرفع إلى المراجع الدّوليّة المختصّة، لعلّ الضّمير العالمي يوقف ما يحصل"، مضيفًا: "رحم الله الشّهداء الصّحافيّين، والدّعاء بالشّفاء العاجل للمصابين".