أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ "العدوان الإسرائيلي الجديد الّذي استهدف الصّحافيّين والمراسلين في حاصبيا، يشكّل فصلًا من فصول جرائم الحرب الّتي يرتكبها العدو الاسرائيلي، من دون رادع أو صوت دولي يوقف ما يجري. كما أنّ هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتّأكيد ترهيب الإعلام للتّعمية على ما يُرتكب من جرائم وتدمير".
وأشار في بيان، إلى "أنّني أعطيت توجيهاتي إلى وزارة الخارجية والمغتربين، لضمّ هذه الجريمة الجديدة إلى سلسلة الملفّات الموثّقة بالجرائم الإسرائيليّة، الّتي ستُرفع إلى المراجع الدّوليّة المختصّة، لعلّ الضّمير العالمي يوقف ما يحصل"، مضيفًا: "رحم الله الشّهداء الصّحافيّين، والدّعاء بالشّفاء العاجل للمصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي وجّه بضم العدوان على الصحافيين للملفات الموثقة بالجرائم الإسرائيلية لرفعها للمراجع الدولية المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.