مدير عام الاقتصاد والتجارة أحال 92 محضراً إلى القضاء

تتابع مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات في الوزارة، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، وذلك لقمع محاولات استغلال الاوضاع الصعبة من قبل البعض، وبنتيجة الجولات أحال مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر ٩٢ محضر ضبط إلى القضاء المختص بحق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة ومنها: - التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز - ⁠حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية - ⁠ عدم اعلان الاسعار على السلع - ⁠مخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة - ⁠مخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات - ⁠عدم الالتزام بتسعيرة المولدات - ⁠عدم تصديق لائحة أسعار - ⁠عينة محروقات غير مطابقة - ⁠عدم إبراز فواتير الشراء وأكدت الوزارة، أنه "رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص".

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