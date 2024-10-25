الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل مواد إنسانية مقدمة من منظمة مالطا - لبنان

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 24 / 10 / 2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مواد إنسانية مقدمة هبة من منظمة مالطا - لبنان. وجرى تسلم الهبة بحضور ضباط من الجيشين اللبناني والإيطالي وممثل عن المنظمة المذكورة".

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