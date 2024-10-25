وزارة الصحة بغزة: نناشد أحرار العالم بذل كل الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "العالم يقف متفرجا على أبشع إبادة جماعية وأوسع عملية ممنهجة لتدمير النظام الصحي، ويقف صامتا إزاء قتل واعتقال المرضى والطواقم الطبية دون أن يحرك ساكنا".

كذلك ناشدت وزارة الصحة بغزة، أحرار العالم "بذل كل الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مستشفى كمال عدوان".

وكانت قد أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، بأن "قطاع غزة يواجه خطر المجاعة بسبب القصف المتواصل ونقص وصول المساعدات الإنسانية"، مشددةً على "وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري الآن أكثر من أي وقت مضى".

هذا وأفاد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة، في حديث لـ"الجزيرة"، بأن "الاحتلال يتعمد نشر أكاذيب بشأن المستشفيات".

وأفادت قناة "الجزيرة"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة وتدعو المرضى للنزول إلى ساحته".

وصباح اليوم، أكد مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، "سقوط إصابات في صفوف الطاقم الطبي بالمستشفى جراء قصف دبابات الجيش الاسرائيلي المتواصل للمستشفى".

وافادت قناة "الجزيرة" بأن دبابات الجيش الاسرائيلي قصفت مستشفى كمال عدوان شمال غزة وأطلقت النار عليه بشكل مباشر بالتزامن مع حصاره.