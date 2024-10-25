البنتاغون: الموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ تاو للسعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وافقت وزارة الدفاع الأميركية” البنتاغون” على صفقة بيع محتملة لصواريخ من نوع “تاو” إلى السعودية وفق العربية.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأميركية، في وقت سابق إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

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