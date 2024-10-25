شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: "بريكس" تهدف لخلق رؤية لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في تجمع قمة "بريكس" يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية أبرزها زيادة حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وبين دول الأعضاء، فضلا عن التعامل بالعملات البينية، ما يخفف الضغوط على فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، خاصة وأن تجمع بريكس يحقق مزيدا من التعاون بين الدول النامية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القمة تهدف لخلق رؤية لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي الدولي بما فيه مجالات التمويل، التوافق على رؤى محددة يجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إن الهدف الأساسي المتمثل في زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، بعيدا عن هيمنة الدولار، في الوقت الذي تلعب فيه مصر دورا مهما في تجمع بريكس بالكثير من الأمور.

وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مصر تعتبر مركز إقليمي للطاقة، ومركز مهم لجذب استثمارات من التكتل الاقتصادي بريكس، وهناك رؤية جادة من قبل الدولة المصرية لتكون القاهرة وسيط في حركة التجارة الدولية بمعدلات أكبر، فتح الأسواق نحو مزيد من الصادرات المصرية لهذه الدول، مشيدا باتفاق مصر وموسكو على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليمياً ودولياً.

وأكد النائب عمرو هندي، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الـ16 لتجمع بريكس له العديد المكاسب الاقتصادية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، خاصة أن دول التجمع من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الجاري الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع بنسبة كبيرة.