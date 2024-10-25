حماس دعت إلى أوسع مشاركة غداً في جمعة الغضب من أجل غزة

دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في بيان، "الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم، لأوسع مشاركة غداً في جمعة الغضب من أجل غزة، والنزول إلى الشوارع في مسيرات غاضبة وحاشدة، رفضاً للمجزرة المستمرة في شمال قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد المئات وتهجير الآلاف وحرق المنازل والمشافي ومراكز الإيواء، سعياً من الاحتلال إلى تمرير مخططات التهجير التي أفشلها أهلنا في شمال القطاع مرات عديدة".

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