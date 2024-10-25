الجيش الاسرائيلي هدد سكان الضاحية الجنوبية خصوصا في حارة حريك

هدد الجيش الاسرائيلي "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخارطة المرفقة وتلك المجاورة لها في حارة حريك"، زاعما انهم "أنهم يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وادعى ان "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".