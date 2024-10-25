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إعلام عبري: إصابة 22 جنديًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة 22 جنديًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 19 جندياً في معارك جنوب لبنان و3 في قطاع غزة.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال إن إسرائيل فقدت عضوًا بارزًا خلال الاشتباك مع حزب الله.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن 5 جنود قتلوا في اشتباكات مع مقاتلي حزب الله جنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي انتحر بسبب معاناته النفسية مع حالة "اضطراب ما بعد الصدمة".

يذكر أن عدة جنود للاحتلال انتحروا بعد انتهاء مهامهم القتالية في قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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