حزب الله: استهدفنا ‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:00 من مساء يوم الخميس 24-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان رقم 27 لليوم، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:40 من مساء يوم الخميس 24-10-‌‏2024 للمرة الثانية ‏تجمعاً لجنود العدو الصهيوني شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.