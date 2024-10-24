الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس خريفي مستقر وجاف مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وأجواء باردة نسبياً خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، حتى يوم غد الجمعة حيث ترتفع درجات الحرارة وتعود الى معدلاتها الموسمية اعتباراً من يوم السبت".
واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان الجمعة قليل الغيوم إجمالاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحياناً. والسبت صاف إجمالاً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة".
ولفتت الى ان "طقس الأحد صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية. والإثنين صافٍ الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الساحلية مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة".
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