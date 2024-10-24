اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على مجدل زون أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة خمسة أشخاص بجروح.
وفي بيان اخر، أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بيت مشيك في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة أربعة وعشرين شخصا بجروح.
وأعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طليا في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، كما أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بريتال في بعلبك الهرمل أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: شهيدان و5 جرحى في مجدل زون و24 جريحا في بيت مشيك في بعلبك و5 جرحى في طليا و3 في بريتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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