الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود خلال اشتباكات في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ أربعة من عناصره قتلوا في معارك في جنوب لبنان حيث تخوض وحداته منذ أسابيع مواجهات برّية ضدّ حزب الله.

وفي بيان عدّد فيه أسماء القتلى الأربعة، قال الجيش إنّهم "سقطوا خلال القتال في جنوب لبنان".

وبذلك، يرتفع إلى 26 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا في جنوب لبنان منذ شنّ الجيش في أواخر أيلول عملية برية ضد حزب الله، وذلك وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات عسكرية رسمية.