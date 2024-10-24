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وصول الطائرة الإغاثية الثانية عشر ضمن الجسر الجوي السعودي

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وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الثانية عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن، وعلى متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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