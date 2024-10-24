وصول الطائرة الإغاثية الثانية عشر ضمن الجسر الجوي السعودي

وصلت إلى مطار بيروت الطائرة الإغاثية الثانية عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع الشعب اللبناني في مختلف الأزمات و المحن، وعلى متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية و الطبية.

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