شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "دفاع النواب": كلمة الرئيس السيسى فى بريكس أكدت دور مصر الرائد والمحورى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي في قمة "بريكس" عبرت عن كثير مما يدور في أذهان وقلوب الأحرار حول العالم كله؛ كما حملت الكلمة عبارات تضمنت رسائل ومعان مهمة تؤكد على ثوابت مصر تجاه قضايا الامة العربية، وتنبه للمأزق الخطير الذى تمر به المنطقة والحياد عن مضمون عملية السلام وحق البشر في أن يعيشوا حياة آمنة مستقرة ينعمون فيها بالأمن والسلام بعيدا عن الحروب.

واعتبر إسماعيل فى تصريحات له، أن كلمة الرئيس السيسى في قمة بريكس أكدت على دور مصر المحورى لمصر فى معالجة القضايا العالمية المعاصرة، لاسيما في الأزمات والتحديات المعقدة التى يواجهها العالم اليوم، مشيرا إلى أن هذه التحديات تتطلب تكاتف الدول بشكل فعال لمواجهتها.

وأشاد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالكلمة التى أكدت أهمية تعزيز الاستثمارات النسبية لدول "بريكس" لتدشين مشروعات تنموية مشتركة، وفى نفس الوقت أهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف، والضمانة القوية لحفظ الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على أهمية وجود حلول للتعافي من تداعيات الآثار السلبية للاقتصاد العالمى.