شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو فهمي: كلمة الرئيس بقمة بريكس أكدت اهتمام مصر بدعم حق الدول النامية في التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة تجمع بريكس المنعقدة في روسيا حملت العديد من الرسائل المهمة، على رأسها اهتمام مصر بدعم حق الدولة النامية في تنفيذ المشروعات التنموية من خلال توفير التمويلات الميسرة لهذه الدول في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تطلب من الجميع تكثيف التعاون المشترك للعبور إلى بر الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح العليا للبلاد.



وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس أكدت أيضًا التزام مصر وحرصها على تعزيز التعاون في إطار دعم مسار النمو الاقتصادي العالمي، في ظل التطورات الدولية التي أظهرت قصور النظام الدولي الحالي فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والتنموية العالمية، والتأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المسؤول على مواجهة تصاعد الأحداث والعمل على علاج إشكالية الديون وعدم توافر التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في الدول النامية.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن لقاءات الرئيس السيسي على هامش قمة بريكس في روسيا، أكدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للممارسات الإسرائيلية ضد لبنان وغزة، وضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وحقوقها المشروعة في إقامة دولتها الآمنة المستقرة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.



ولفت عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن إلى أن القيادة السياسية المصرية حريصة على حشد الرأي العام العالمي لخفض التصعيد ومنع توسع الصراع في الشرق الأوسط تفاديا لنشوب حرب إقليمية، والحفاظ على مفهوم البناء والتنمية في جميع أنحاء العالم، والاستفادة من التواجد ضمن تكتل البريكس في تعزيز الشراكات الاقتصادية المتبادلة والتعاون في كافة المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والسياحة والتبادل التجاري للتخلص من الهيمنة الغربية الاقتصادية وهيمنة الدولار المتسبب في زيادة حالات التضخم وارتفاع الأسعار والظروف الصعبة التي يواجهها شعوب المنطقة، لافتا إلى أن مصر تمثل بوابة إقليمية هامة للعرب وإفريقيا نحو السوق العالمية، والعكس.