الطائرات الإسرائيلية تستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان وشرقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في البقاع شرق لبنان وفي جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الإسرائيلي مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة حوش الرافقة، وأطراف مدينة بعلبك لجهة بلدة نحلة شرق لبنان، وبلدتي الزعارير وبوداي غرب بعلبك في البقاع شرق لبنان.

كما أغار مساء اليوم على بلدات الخيام وبرعشيت والجميجمة وأنصار في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وعصر اليوم استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في بلدة الحلانية في البقاع شرق لبنان ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى، كما استهدفت غارة إسرائيلية جرد بلدة بوداي شرق لبنان.

وفي جنوب لبنان استهدفت غارة إسرائيلية عصر اليوم بلدة تول، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية.

وتعرضت بلدة كفرتبنيت الجنوبية عصر اليوم لأربع غارات نفذتها الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص.

واستشهد ثلاثة عسكريين لبنانيين بينهم ضابط في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2593 شهيدا و 12119 جريحا، فيما بلغت الحصيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 شهيدا و118 جريحا.

وأعلن تقرير صادر عن لجنة الطوارئ الحكومية أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 111 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10950 إعتداء."