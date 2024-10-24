امتد لمنزلين.. السيطرة على حريق بمحيط معبد الكرنك في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الأقصر من السيطرة على حريق نشب في أشجار النخيل والحشائش، وامتد إلى منزلين بالقرب من معبد الكرنك.

تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغًا بنشوب الحريق خلف السور الخارجي الحديث لمعبد الكرنك، حيث انتشرت النيران إلى منزلين مجاورين للمعبد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

دفعت الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء نجحت في إخماد النيران بالكامل. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتعرف على أسباب الحريق.