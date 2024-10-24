شكرا لقرائتكم خبر عن الدوما الروسي يصدق على اتفاقية عسكرية مع كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تعاون روسي كوري

الدمام - شريف احمد - صدق أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الخميس، على اتفاقية مع كوريا الشمالية تنص على المساعدة العسكرية المتبادلة، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي أكدت فيه الولايات المتحدة نشر 3 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا.وصوت مجلس الدوما الروسي سريعا لصالح التصديق على اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال زيارته إلى بيونج يانج في يونيو.وتلزم الاتفاقية روسيا وكوريا الشمالية بتقديم المساعدة العسكرية على الفور باستخدام "كل الوسائل" إذا تعرضت أي منهما لهجوم، وتمثل هذه الاتفاقية أقوى رابط بين موسكو وبيونج يانج منذ نهاية الحرب الباردة.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن نشر 3 آلاف جندي كوري شمالي في روسيا وقالت أنهم يتدربون في عدة مواقع، ووصفت هذه الخطوة بأنها خطيرة للغاية وحذرت من أن هذه القوات ستكون "هدفا مشروعا" إذا شاركت في القتال في أوكرانيا.وفي رده على سؤال في مؤتمر صحفي خلال قمة مجموعة بريكس في قازان في روسيا، بشأن ما إذا كانت هناك قوات كورية شمالية داخل بلاده، أشار بوتين إلى تصديق أعضاء مجلس الدوما الروسي على "الشراكة الاستراتيجية" مع بيونج يانج.وقال بوتين "لم نشك مطلقا في أن القيادة الكورية الشمالية تأخذ اتفاقاتنا على محمل الجد، وما سنفعله وكيف سنقوم بذلك في إطار هذه المادة (من الاتفاقية) هو شأننا".وعندما سئل في يونيوعما إذا كانت القوات الكورية الشمالية يمكن أن تخوض القتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا بموجب الاتفاقية، قال بوتين إنه لا توجد حاجة لذلك، لكنه أعلن أيضا للمرة الأولى أن روسيا يمكن أن تزود بيونج يانج بالأسلحة.