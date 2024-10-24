بري: ما يتم بحثه الآن هو التفاهم على وقف إطلاق نار نهائي

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بان ما يتم بحثه الآن هو التفاهم على وقف إطلاق نار نهائي. واشار في حديث لـ "سكاي نيوز" عربية، الى انه تفاهم مع المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين على تطبيق القرار 1701 من دون أي تعديلات.

وشدد بري على اننا نتمسك بدور قوات اليونيفيل كضامنة لتطبيق القرار 1701، والجيش اللبناني سيتولى الآليات التنفيذية للقرار 1701 للحفاظ على الاستقرار.

واعلن رئيس المجلس باننا سنبدأ العمل لانتخاب رئيس توافقي للبنان بعد وقف إطلاق النار.