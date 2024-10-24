"مياه الجنوب": تزويد محطات وآبار النبطية وحبوش بالمازوت ومولد لتأمين التغذية

اعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان، ان "فرقها زودت محطات وآبار المياه في النبطية بكميات اضافية من المازوت لزيادة ساعات التشغيل وتأمين كميات اضافية من المياه".
كما اعلنت انه " سعياً منها لتأمين التغذية بالمياه لكافة المواطنين الصامدين في بلدة حبوش، امنت فرق المؤسسة مولداً جديداً لتشغيل بئر ومحطة النجدة في البلدة، والذي تستفيد منه مستشفى النجدة".
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