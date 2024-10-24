مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: نتانياهو يرحب باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الاسرى

اشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، الى ان نتانياهو يرحب باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.

ولفت البيان، الى ان نتانياهو اصدر تعليماته لرئيس الموساد بالتوجه إلى الدوحة وحشد الدعم لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال بتأييد من أعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي.

وفي وقت سابق، لفتت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر رسمي، الى ان وفدا أمنيا مصري يلتقي وفد قيادات حماس في القاهرة لبحث الوضع الراهن في غزة.

واشارت قناة القاهرة الإخبارية، الى ان اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.