عائلات الاسرى: على نتانياهو منح فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل الى اتفاق لاطلاق الاسرى

دعا منتدى عائلات الاسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الى التوصل لاتفاق مع حركة حماس في شأن الافراج عنهم بعد إعلان قرب اجراء مفاوضات جديدة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة.

ولفت المنتدى في بيان، الى اننا "نطلب أن يمنح رئيس الوزراء الاسرائيلي فريق المفاوضين كل السلطة للتوصل الى هذا الاتفاق. الوقت ينفد بالنسبة الى الاسرى"، مطالبا "القادة الدوليين بممارسة أكبر قدر من الضغط على حماس لتقبل بهذا الاتفاق وتضع حدا للكارثة الانسانية".