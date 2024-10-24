قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر رسمي: وفد أمني مصري يلتقي وفد قيادات حماس في القاهرة لبحث الوضع الراهن في غزة

اشارت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر رسمي، الى ان وفدا أمنيا مصري يلتقي وفد قيادات حماس في القاهرة لبحث الوضع الراهن في غزة.

ولفتت قناة القاهرة الإخبارية، الى ان اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.