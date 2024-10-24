اشارت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر رسمي، الى ان وفدا أمنيا مصري يلتقي وفد قيادات حماس في القاهرة لبحث الوضع الراهن في غزة.
ولفتت قناة القاهرة الإخبارية، الى ان اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر رسمي: وفد أمني مصري يلتقي وفد قيادات حماس في القاهرة لبحث الوضع الراهن في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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