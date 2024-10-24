مصادر العربية: اجتماع أميركي فرنسي لبناني غدا في لندن

افادت مصادر العربية، بان "المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين لم يطلب خلال لقاءاته بلبنان أي تعديلات على القرار 1701"، مشيرة الى ان "هوكشتاين ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتفقا على ترتيبات وقف النار استنادا إلى القرار 1701".

ولفتت الى ان "هوكشتاين وعد بري باستطلاع موقف إسرائيل من ترتيبات وقف النار"، كاشفة ان "هوكشتاين لم يرد على بري حتى الآن بشأن موقف إسرائيل من وقف النار".

كما اعلنت عن "اجتماع أميركي فرنسي لبناني غدا في لندن".