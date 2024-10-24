غوتيريش يدعو للسلام في منطقة الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس لزعماء دول مجموعة بريكس إن العالم بحاجة إلى السلام في قطاع غزة ولبنان.

وأضاف غوتيريش في قمة بريكس المنعقدة في مدينة قازان الروسية "نريد السلام في كل مكان".

وطالب غوتيريش بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن و"الوقف الفوري للأعمال العدائية" في لبنان.

بشأن أوكرانيا، وقال الأمين العام للأمم المتحدة "نحتاج إلى سلام في أوكرانيا. سلام عادل يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة" للأمم المتحدة.

وشدد على وجوب احترام "مبادئ السيادة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي لجميع الدول".