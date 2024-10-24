حزب الله: استهدفنا تجمعان ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة وموقع المالكية بصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصلية صاروخية". ‏