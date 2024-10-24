أعلن رئيس بلدية معركة عادل سعد، عن "سقوط جرحى إصاباتهم طفيفة في الغارة المعادية على منزل في بلدة معركة، ونقلوا الى مستشفيات مدينة صور"، موضحا انه "لم يسقط شهداء في الغارة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية معركة: لا شهداء في الغارة على المنزل في البلدة والإصابات طفيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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