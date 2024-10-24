الخارجية الإسرائيلية: مجهول يقتحم السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية ويحدث أضرارا في الممتلكات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن حدث وصفته بـ"الأمني" في السفارة الإسرائيلية في سيول عاصمة كوريا الجنوبية. واوضحت الوزارة في بيان لها: "قبل قليل اقتحم مجهول منطقة مدخل السفارة وأحدث أضراراً في الممتلكات. الحدث انتهى". وأضافت أن "السفارة كانت مغلقة بسبب العيد. السلطات الكورية تتعامل مع القضية والسفارة على اتصال وثيق معها".

في غضون ذلك، أبلغت السلطات السريلانكية إسرائيل، اليوم الخميس، باعتقال شخص ثالث، بشبهة التخطيط لعملية ضد الإسرائيليين الموجودين في منطقة خليج أروجام. ويأتي ذلك عقب نشر هيئة الأمن القومي الإسرائيلية أمس الأربعاء، تحذيراً للإسرائيليين هناك. وبحسب تقارير سريلانكية سابقة أشارت إليها وسائل إعلام عبرية، فإن أحد المعتقلين وصل من العراق.