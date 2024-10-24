بوتين: امتد القتال إلى لبنان ونرى دورا لروسيا في تسوية الصراع في الشرق الأوسط

حذّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن "الشرق الأوسط بات على شفير حرب شاملة، وسط تصاعد التوتر في المنطقة"، مشيرا الى ان "لقد امتد القتال إلى لبنان. وتأثرت دول أخرى في المنطقة أيضا". ولفت الى اننا "نرى دورا لروسيا في تسوية الصراع في الشرق الأوسط".
ولفت بوتين في خطابه أمام قمة "بريكس" في قازان بروسيا الى أن "درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير. كل هذا يشبه ردود فعل متسلسلة ويضع الشرق الأوسط بأسره على شفير حرب شاملة"، مؤكدا أنه "من الضروري وقف العنف، وتقديم مساعدة حيوية للضحايا".
واضاف بوتين ان "المهمة الملحة هي بلا شك إطلاق عملية سياسية شاملة لحل المشكلة في الشرق الأوسط بأكملها"، واصفا التوتر في المنطقة بأنه "مصدر قلق، وتفاقم لنزاع يعود الى فترة طويلة".
وعدّ بوتين أن "ما يجري في قطاع غزة هو وضع خاص لا يمكن إلا أن يؤلم"، داعيا العالم إلى "بذل كل ما في وسعه لتغيير الوضع بشكل جذري". ودعا إلى "إقامة دولة فلسطينية، تتعايش بسلام مع إسرائيل".
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