مكتب نتانياهو: رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة الأحد لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الاسرى في غزة

اعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، بان رئيس الموساد دافيد برنياع يتوجه إلى الدوحة يوم الأحد لمحاولة استئناف محادثات إطلاق سراح الاسرى في غزة، ولفت الى ان رئيس الموساد سيلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري في الدوحة.

ويصل وفدان أميركي، وإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل تحريك المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم،؛ علما بأن المفاوضات متوقفة منذ مدة طويلة في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة وكذلك في لبنان.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث للقناة 13، مساء اليوم، أنه "من المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي قريبًا إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات"؛ علما أن التقارير الإسرائيلية أشارت إلى إعداد مقترح إسرائيلي - مصري لعقد صفقة تبادل محدودة تشمل هدنة لأيام، في محاولة لتحريك المفاوضات سعيا للتوصل إلى صفقة أكبر.