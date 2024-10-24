نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي، اننا "نريد أن نمتلك القدرة على فرض القرار 1701 والعمل بحرية لتأمين حدودنا"، مشيرا الى ان "الحكومة غيرت هدفها بعد التصعيد في لبنان ونريد واقعا جديدا في الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي: نريد أن نمتلك القدرة على فرض القرار 1701 والعمل بحرية لتأمين حدودنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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