إعلام عبري: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى الدوحة قريبا لاستئناف مفاوضات الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة قريبا لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن المسؤولين القطريين اطلعوا على نتائج محادثات الوزير بلينكن في إسرائيل، لافتا إلى أن فريق مفاوضات أمريكي سيزور الدوحة لبحث سبل عمل اختراق في المفاوضات.

وأوضح بن عبد الرحمن أن الوسيط دوره محدود في حال وجود طرف غير منخرط في التفاوض بشكل إيجابي.

وزعم بلينكن أن هناك فرصة للحل لأن العائق، كما يدّعي، كان رئيس حركة حماس الراحل الشهيد يحيى السنوار الذي لم يعد موجودا الآن، مشددا على ضرورة أن تكون لدينا خطة لليوم التالي تسمح لإسرائيل بالانسحاب من غزة وبعدم عودة حماس.

بدوره، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أنه يتوقع عقد مفاوضات خلال الأيام المقبلة وسيتقرر مدى جدية حماس في المشاركة.

وأكد بلينكن رفض واشنطن أي عمل يخلق الحصار ويجوع الناس ويفصل أجزاء من قطاع غزة عن بعضها البعض، موضحا "نرفض بالكامل خطة الجنرالات في شمال قطاع غزة".

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، أن تركيز المفاوضات سينصب على إعادة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة يبحثون في خيارات مختلفة توصلهم إلى نتيجة بشأن المباحثات لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى.

وأضاف بلينكن: "علينا أن نقرر ما إذا كانت حماس مستعدة للانخراط في بحث خيارات مختلفة لوقف إطلاق النار".